В счетной палате рассказали, как сократить число бедных в России

Счетная палата подготовила свои рекомендации правительству по снижению числа россиян, живущих за чертой бедности, говорится в сообщении ведомства. По мнению специалистов палаты госполитика по обеспечению роста доходов и снижению уровня бедности недостаточно систематизирована.



«Счетная палата совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений провела анализ государственной политики, направленной на снижение бедности, который показал, что комплексная государственная политика в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована», - говорится в сообщении Счетной палаты. Также отмечается, что государственной политике в данной области не хватает «доказательной базы и адресности».



Проанализировав ситуацию, ведомство направило в кабмин ряд рекомендаций, в которых предлагает дополнить стратегические документы в этой сфере «описанием трансформационного механизма», а также выстроить логику влияния мер госполитики на достижение целей по снижению числа бедных в России. Помимо этого палата предлагает провести мониторинг главных показателей в регионах и выяснить, какие меры привели к улучшению ситуации.

