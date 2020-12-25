ВОЗ призвала усилить меры безопасности из-за коронавируса

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о необходимости усиления мер безопасности из-за появления нового штамма коронавируса, сообщает «РИА Новости».

«Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, в связи с этим защитные меры должны быть усилены. Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры. В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант, по-видимому, распространяется и среди более молодых возрастных групп. Бдительность важна, пока продолжаются исследования, чтобы определить его воздействие», — написал Клюге в твиттере.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и власти связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.