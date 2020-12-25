ВТБ сообщает, что россияне сократили траты на шампанское

Россияне в этом году потратили на шампанское и игристые вина меньше, чем в прошлом году на 38%, - 214 млн руб. в общей сложности, говорится в результатах исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД». При этом число транзакций при покупке шампанского также снизилось на 60%. Данные приводятся за последние три недели декабря. Меньше всего расходы сократили жители центральных регионов - на 27% к прошлому году, а больше всего на Северном Кавказе – на 78%.

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась», - заявил глава департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать пока рано, поскольку есть вероятность, что граждане отложили покупку новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного.

В ВТБ также подсчитали, что за 2020 год россияне стали покупать шампанское на 10% меньше, увеличив траты только в январе текущего года примерно на 25%.

Наиболее заметным сокращение объема трат на эту категорию товаров было отмечено весной – в марте-апреле, - в период самоизоляции, и в ноябре. Покупки в данной категории сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% и 25% соответственно.

Общий оборот алкомаркетов в декабре текущего года вырос на 64%, а число транзакций возросло в полтора раза, добавили в ВТБ.

