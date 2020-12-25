Зеленский хочет выйти из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но его останавливает возможность отмены санкций против России.

«Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о желании изменить Минские соглашения, которые были заключены в 2014 году.

Кроме того, Зеленский в случае «нападения России» пообещал призвать в армию женщин. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».

В 2019 году министерство обороны Украины заявило, что в 2014-2015 годах Владимиру Зеленскому были отправлены четыре повестки о мобилизации, но он не явился в военкомат.