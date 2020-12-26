«Английский» штамм коронавируса обнаружили в Испании

Мутировавший штамм коронавируса был обнаружен в Испании, сообщает РИА Новости.

«Мы подтвердили на сегодняшний день четыре случая этого нового британского варианта в нашем сообществе, и сейчас есть ещё три подозрительных случая», – заявил заместитель советника по здравоохранению правительства сообщества Мадрид Антонио Сапатеро.

«Английский» штамм коронавируса ранее был обнаружен в Ирландии, Германии и Японии.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.