Число инфицированных коронавирусом превысило 80 млн человек

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зарегистрированных в мире случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 80 млн человек.

Наивысшее число случаев заражения выявлено в США — 18 794 545 человек, на втором месте — Индия с 10 169 118 случаями, а на третьем —Бразилия — 7 448 560 инфицирований. Россия по этому показателю находится на четвертом месте в мире с 2 992 123 случаями заболеваний коронавирусом (3 021 964 по данным портала стопкоронавирус.рф).

За время пандемии от COVID-19 скончалось 1 753 839 человек, в том числе 303 тыс человек в США, 190 тыс в Бразилии и 147 тыс в Индии.