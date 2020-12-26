Как выбрать квартиру для покупки в Краснодаре?

В этой статье вы узнаете о том, с чего начинать. Увидеть реальные квартиры и цены можно здесь: andevelug.ru.

С чего начинают поиск квартиры в Краснодаре?

Традиционный поиск жилья начинается с просмотра объявлений. Сразу стоит отметить, что время может быть потрачено впустую. Часть объявлений окажется устаревшей, а в некоторых продавцы выдают желаемое за действительное. К примеру, под «новостройкой» может оказаться квартира в сданном в эксплуатацию здании или потенциальное жилье в высотке на стадии закладки котлована.

Намного практичнее обратиться в крупное агентство недвижимости, где собрана информация обо всех действительно продающихся квартирах. Это простой и, что особенно приятно, бесплатный путь получить полную картину о ценах и имеющихся предложениях.

Оценить расположение каждого района и даже конкретного дома по отношению к инфраструктурным объектам, центру города, транспортным магистралям помогут удобные онлайн-ресурсы: Google Maps, 2gis, Яндекс.Карты. Можно не только просмотреть крупные планы местности, но и движение автобусов, а также взглянуть на улицы через панорамные обзоры.

Как быть, если перед покупкой надо продать уже имеющееся жилье?

Первое – определить точную цену своей квартиры или дома, чтобы сразу приступить к продаже. Если же для покупки потребуется дополнительно оформить ипотечный договор, то и к этому стоит приступить, не откладывая. Консультации по юридическим аспектам этих сделок предоставят в банке ссудодателе, а также в агентстве недвижимости у себя в городе или в Краснодаре. Кстати, оформить ипотечные займы в наши дни ничто не препятствует дистанционно.

Присматривать конкретную квартиру в Краснодаре для покупки стоит уже после того, как будет подписан договор купли-продажи своего жилья. Ситуация на рынке меняется непрерывно, есть риск, что присмотренный загодя объект окажется проданным.

Можно отправляться в путь?

Ехать в Краснодар лучше всего тогда, когда на счету уже имеется задаток или вся сумма за проданное жилье. Ипотека к этому моменту должна быть одобрена банком, а также окончательно выбрано агентство недвижимости, которому будет поручено ведение купли-продажи.

Выбирать район стоит уже на месте, так как только так получится по-настоящему оценить все его плюсы и минусы. Риелтору необходимо сообщить обо всех предпочтениях, ожиданиях, а также о финансовых возможностях. В этом случае покупка квартиры в Краснодаре пройдет без неприятных неожиданностей.