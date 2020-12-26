Коронавирус в России: новых заболевших вновь более 29 тыс.

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 29 258 новых заболевших. Всего к утру 26 декабря общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 3 021 963.

За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечилось 2 426 439 (+28 185) человек, активных случаев – 541 299. Жертвами инфекции в России стали 54 226 человек – 567 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших лидирует Москва – 7480. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3755), Подмосковье (+1615), Нижегородская область (+501) и Псковская область (+425).

Ранее сообщалось, что глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о необходимости усиления мер безопасности из-за появления нового штамма коронавируса.

«Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, в связи с этим защитные меры должны быть усилены. Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры. В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант, по-видимому, распространяется и среди более молодых возрастных групп. Бдительность важна, пока продолжаются исследования, чтобы определить его воздействие», — написал Клюге в своём микроблоге в Twitter.

