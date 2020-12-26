Минздрав разрешил применение «Спутник V» для пожилых россиян

Российский Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» при массовой вакцинации людей старше 60 лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ведомство дало добро на внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению, передаёт ТАСС.

«Таким образом, теперь «Спутник V» разрешён для применения среди людей в возрасте 18 лет и старше. Поэтому граждане старше 60 лет тоже смогут пройти вакцинацию от коронавируса», – резюмировал Мурашко, добавив, что проведённая экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых людей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса для новых групп москвичей.

«В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это – занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других», — говорится на официальном сайте мэра столицы.

Напомним, с 4 декабря в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов. На первом этапе вакцинация проводилась для граждан, которые находятся в основной группе риска — это врачи и учителя.