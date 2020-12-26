Пашинян заявил о готовности к досрочным выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении досрочных парламентских выборов в 2021 году. Он заявил, что оппозиция, которая требует его отставки, не получила поддержки народа, но обладает финансовыми, медийными и организационными ресурсами.

«Судьба должности премьер-министра и будущее политическое руководство страной должны решаться народом при свободном выражении его воли, и как премьер-министр Армении я считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления. Я готов покинуть пост премьер-министра в результате народного решения. Но я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа. Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае восстановления доверия народа.

Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы - провести внеочередные парламентские выборы», – написал Пашинян в Facebook.

Премьер-министр Армении пригласил парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Митинги с требованием отставки Пашиняна начались после подписания мирного соглашения с Азербайджаном – оппозиция обвинила премьера в предательстве.

9 ноября Россия, Армении и Азербайджан заключили соглашение об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям в регион введены российские миротворцы, а все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе остались под контролем Баку. Кроме того, Армения обязана передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.