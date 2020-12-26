Подкаст журнала «Эксперт»: В чем сила Instagram?

Тренер по продающим текстам и продвижению в Instagram, автор книги «Продающие тексты в Instagram» Зарина Ивантер о вариантах раздела между разделами бизнес-актива как аккаунт в Instagram, насколько аккаунт является обязательным элементом в жизни предпринимателя, могущество искусственного интеллекта Instagram, как набрать 85 тысяч подписчиков, сильные и слабые стороны метода распространения, две стратегии заработка в Instagram: продавать рекламу в блоге и продавать в блоге собственный продукт, как сделать хороший блог в Instagram, с какой тип надо выкладывать посты и сторис, почему так важна личность автора блога , как давно в Instagram стали важны тексты и почему они там так важны, есть ли у Instagram-текстов, своя специфика, как соцсети и мобильные телефоны меняют тексты