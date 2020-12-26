Прогноз погоды: сильные морозы и снегопады накроют Россию

2020 год стремительно движется к финишу, а климатическая обстановка на Русской равнине как была нестабильной, так ей и остаётся.

Например, центр и северо-запад страны засыпало снегом, сильные морозы накрыли север Европейской России, обширный и глубокий циклон атаковал юг Камчатского края, холода ворвались на юг Западной Сибири, а в Крыму и Краснодарском крае почти весна.

Но, как предупреждают синоптики, это только начало. В ближайшие дни погода в России преподнесёт ещё ни один сюрприз и не все из них будут приятными.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Накануне Москву буквально завалило снегом. Как пояснили специалисты, виной тому оказался атмосферный циклонический фронт, который вчера вплотную приблизился к столичному региону.

Согласно данным метеорологов, за минувшие сутки в районе ВДНХ выпало 9 мм осадков, в Тушине и МГУ – 8 мм. При этом суточный прирост свежевыпавшего снега в черте города составил 13 см.

К утру 26 декабря высота снежного покрова в Москве приблизилась к климатической норме для конца декабря, чего в последние годы случалось крайне редко. Например, на ВДНХ высота сугробов достигла 14 см, в Тушине – 16 см, на Балчуге – 12 см, в Измайлове – 15 см, в МГУ – 17 см. Самый высокие сугробы наблюдаются сегодня в Зеленограде (21 см).

По прогнозу синоптиков, до конца года в Москве может выпасть еще 3-5 см снега. Но он станет уплотняться, поэтому высота белого покрова в городе существенно не изменится.

Снежная сказка, которая наблюдается в регионе, сопровождается вполне комфортным температурным фоном: в субботу, воздух остынет до минус 3-4, в воскресенье – до минус 4-5. Ночью будет прохладнее (минус 6-7). Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в выходные будет держаться на уровне 743-745 мм рт. ст., относительная влажность составит 80%.

Погода на Дальнем Востоке. Метели сменятся морозами

Обширный и глубокий циклон, атаковавший юг Камчатского края, обрушил на него сильные снегопады и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В субботу этот же циклонический фронт задел Сахалинскую область. В частности, на острове Монерон уже выпало до 16 мм осадков. Сильный снегопад также накрыл юг Курильской гряды.

Но уже в воскресенье, 27 декабря циклон уйдёт в открытый океан, осадки закончатся почти повсеместно, лишь на Курильских островах еще будут идти снегопады и метели. При этом в тылу атмосферного вихря в долинах севера и центра ударят настоящие русские морозы – местами воздух будет остывать до минус 40.

Погода в Западной Сибири

Холода в ближайшие дни также накроют Сибирь. По прогнозу синоптиков, сегодня вечером под влиянием антициклона, который протянулся от Диксона до Семипалатинска, не устоит юг Западной Сибири. Предстоящие дни здесь станут самыми морозными в этом году – ночью столбики термометров будут опускаться до минус 45-47.

Такая климатическая обстановка приведёт к образованию в утренние часы изморози и морозных туманов, а также к накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы.

Начиная со вторника, 29 декабря, ультраполярные потоки сменятся на широтные, а в дальнейшем – на юго-западные. Это приведёт к тому, что антициклонический атмосферный фронт станет смещаться на восток, а сильные морозы постепенно сменятся умеренным температурным фоном.

Погода на севере Европейской России

Аномальные морозы добрались уже до Кольского полуострова. По прогнозу синоптиков, здесь в воскресенье климатическую обстановку сформирует гребень арктического антициклона, который понизит температуру до минус 30-35. На Кольском полуострове такой мороз ударит впервые этой зимой.

Очень холодно также будет в Архангельской области. Так, на метеостанции Мосеево градусники сегодня показывали минус 32, в воскресенье ожидается минус 34.

В ближайшие дни на севере Европейской России будет по-прежнему холодно, местами воздух станет остывать до минус 32. Лишь днём 29 декабря с приближением обширного циклона, который придёт из Атлантики, морозы сменятся небольшим потеплением. Но говорить, что станет заметно комфортнее, всё-таки не приходится.