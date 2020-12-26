СМИ: в одном из районов Берлина произошла стрельба, есть раненые

Утром 26 декабря в Берлине в районе Кройцберг произошла стрельба. В настоящее время есть данные о четверых пострадавших, передаёт сайт газеты Bild.

Согласно информации издания, которое ссылается на местную полицию, трое раненых были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии ФРГ. Ещё одного пострадавшего нашли в близлежащем канале.

На месте чрезвычайной ситуации работают правоохранители, которые уже обыскали близлежащую территорию. Также на полицейском вертолёте был совершен облёт района.

Однако пока никакой информации о причинах произошедшего нет. Поиски преступников продолжаются.

