Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина в ходе торговой сессии на бирже Binance подорожала выше 25 тыс. долл. (+6,1%).

По данным портала CoinDesk на 06:37 мск. курс биткоина оставлял 25,005 тыс. долл., что стало для него историческим максимумом. Правда, уже через некоторое время биткоин потерял в цене – в 06:44 мск биткойн торговался на отметке 24,937 тыс. долл.

В 06:50, согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 5,73%, до 24 908 долл.

Ранее сообщалось, что 17 декабря цена на биткоин впервые поднялась выше отметки в 22 тыс. долл., также обновив тогда исторический максимум. Криптовалюта, которая в последние дни ставит рекорд за рекордом, еще не исчерпала свои возможности. Препятствия на ее пути вверх, тем не менее, есть.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Биткоин может стать пятым триллионником».