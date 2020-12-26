Умер советский разведчик Джордж Блейк

На 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк. В 50-х годах прошлого века агент британской MI6 попал в плен в Северной Корее, где стал убежденным коммунистом. Вернувшись в Великобританию Блейк начал работать на советскую разведку. Благодаря ему случился один из самых громких провалов американской и западно-германских разведок – сорванная попытка с помощью туннеля подключиться к системе советской секретной связи в ГДР.

В 1959 году Джордж Блейк был разоблачен благодаря предательству офицера польских спецслужб, бежавшего на Запад. В 1961 году Джордж Блейк был приговорен к 42 годам заключения, но в 1965 году ему удалось бежать и перебраться в СССР.

В Москве он преподавал в Академии внешней разведки и занимался научной работой в Институт мировой экономики и международных отношений. Автор двух книг: «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены».