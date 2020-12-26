В Дагестане предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четырех членов «Исламского государства»*, которые готовили теракт.

Участники группы планировали осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД, передаёт ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Также сообщается, что в оборудованном боевиками тайнике и в месте их проживания сотрудники спецслужб обнаружили огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, а также самодельное взрывное устройство. Помимо этого, в их мобильниках найдена переписка с координаторами из-за рубежа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по статье 30 и статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц»).

Личности боевиков в интересах следствия не разглашаются.

* Решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией, деятельность которой на территории нашей страны запрещена