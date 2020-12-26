В ЕС 27 декабря начнется массовая вакцинация от коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в странах Европейского союза завтра, 27 декабря.

«Сегодня мы начинаем переворачивать страницу трудного года. COVID19-вакцина доставлена во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС. День всеевропейской вакцинации – трогательный момент единства. Вакцинация – это надежный выход из пандемии», – написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

Ранее государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Блекер опубликовала в твиттере, а затем удалила план закупки ее страной вакцин от коронавируса с указанием цены и количества препаратов.

Бельгия закупит 7,7 млн доз вакцины AstraZeneca по 1,78 евро, 5,2 млн доз Johnson & Johnson по 8,5 доллара США, 7,7 млн доз Sanofi и GSK по 7,56 евро, 5 млн доз BioNTech и Pfizer по 12 евро, 5,8 млн доз CureVac по 10 евро и 2 млн доз Moderna по 18 долларов США.