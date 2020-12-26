В Крым до весны поступят 84 тыс доз «Спутник V»

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что до 1 марта в Крым будет доставлено до 84 тыс. доз вакцины «Спутник V.

«Благодаря поддержке Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова, закуплено 119 единиц холодильного оборудования, необходимого для качественного хранения вакцины. Сейчас техника распределяется по медицинским учреждениям в регионах, что обеспечит широкий территориальный охват при иммунизации населения», – сказал Александр Остапенко.

Министр также заявил, что в первую очередь вакцину получат медицинские работники и сотрудники образовательных организаций.

25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в медицинские учреждения страны в январе-феврале 2021 года.

24 декабря 300 тыс доз вакцины «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину, которая днем ранее одобрила применение российской вакцины от коронавируса.