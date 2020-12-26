Япония закрывает границы

Правительство Японии приняло решение о временном запрете на въезд в страну в отношении граждан всех стран мира, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ограничение будет действовать с 28 декабря 2020 до 31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что на территории Японии обнаружен «английский» штамм коронавируса SARS-CoV-2, который власти Великобритании обнаружили на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.