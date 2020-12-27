CNN: взрыв в Нэшвилле устроил самоубийца

CNN со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщил, что взрыв в американском городе Нэшвилл совершил самоубийца.

Ранее власти заявляли, что они обнаружили фрагменты человеческого тела на месте взрыва в центре Нэшвилла, а представитель ФБР в субботу сказал, что агенты не ищут другого подозреваемого.

В пятницу, 25 декабря в Нэшвилле в 6:30 утра произошел взрыв заминированного автомобиля – «дома на колесах». До взрыва из автомобиля через звуковую аппаратуру звучали предупреждения о взрыве с отчетом по времени. «Этот автомобиль взорвется через 15 минут, этот автомобиль взорвется через 14 минут», – звучали голосовые сообщения раз в минуту. Предупреждения о взрыве позволили эвакуировать большинство людей и избежать жертв. В результате взрыва было ранено три человека, повалены деревья, разрушены фасады зданий и уничтожено несколько легковых автомобилей.