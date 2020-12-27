Коронавирус COVID-19 в России: новых заболевших более 28 тыс.

Согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 284 новых заболевших. Всего к утру 27 декабря общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 3 050 248.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 2 450 829 (+24 390) человек, активных случаев — 544 778. Жертвами инфекции в России стали 54 226 человек — 552 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших лидирует Москва — 6620. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3761), Подмосковье (+1609), Нижегородская область (+499) и Псковская область (+398).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 73 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 10 913 человек.

Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 77 пациентов, а у 7 480 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 779 584 человека.

Напомним, Сергей Собянин продлил введенные карантинные ограничения в Москве до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан заблокированы.

По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

При этом градоначальник заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.