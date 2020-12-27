Песков заявил, что Путин сделает прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделает прививку от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — сказал Песков.

17 декабря во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах по личной вакцинации, Путин заявил, что на данный момент не имеет права делать себе прививку.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», – сказа президент.

Кроме того, глава государства сказал, что ему необходима пауза между прививками от гриппа и от коронавируса. «Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые говорят, что это должна быть разница как минимум в четыре недели, что касается коронавируса», – сказал Путин.

26 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет.