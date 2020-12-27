Посол США в России отказался вакцинироваться «Спутником V»

Посольство США в России заявило, что глава дипмиссии Джон Салливан не будет принимать предложенную ему вакцину «Спутник V».

«Посол Салливан благодарит МИД России из-за предложения вакцины, однако не хотел бы принимать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России. Мы рады, что две вакцины в США уже одобрены и помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США.

Однако, поскольку МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и претендует на связь с Дедом Морозом, лучшим подарком будет немедленное освобождение незаконно задержанных граждан США Пола Уилана и Тревора Рида», – написала в твиттер пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Ранее посольство США в России опубликовало в Facebook письмо посла Салливана Санта Клаусу, в котором он просил на Новый год вакцину от коронавируса, хоккейную клюшку и новые кроссовки.

МИД России в своем твиттере обратился к послу США. «Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок (или три): 1. Вакцина «Спутник V», одобрена для использования людьми старше 60 лет. 2. Хоккейная экипировка «Заряд». 3. Совет от Тины Канделаки», – предложили подарки американскому послу в российском МИДе.