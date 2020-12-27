Путин отменил традиционную встречу с бизнесменами

Российский лидер Владимир Путин отменил традиционную встречу с представителями крупного отечественного бизнеса.

Об этот рассказал глава пресс-службы президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, тот факт, что встречи не будет, вовсе не означает, что диалога с бизнесом нет, передаёт РИА Новости.

«Да, в этом году встреча действительно не состоится, но это не означит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идёт регулярный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями. Также идёт диалог посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, Кабинет министров тоже работает. Все основные решения принимаются в секторе экономики с учётом мнения бизнеса», – резюмировал Песков.