Собянин объявил об открытии записи москвичей старше 60 лет на вакцинацию
Столичный градоначальник Сергей Собянин открыл запись на вакцинацию для москвичей старше 60 лет.
По словам мэра, запись на массовую вакцинацию пожилых москвичей стартует в понедельник, 28 декабря, передаёт РИА Новости.
«Российский Минздрав одобрил возможность прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения, – напомнил Собянин. – И это очень хорошо. Потому что пожилые люди – самая большая группа риска. Именно они наиболее тяжело переносят COVID-19. Поэтому уже с понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию».
Напомним, согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 284 новых заболевших. Всего к утру 27 декабря общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 3 050 248.
За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 2 450 829 (+24 390) человек, активных случаев — 544 778. Жертвами инфекции в России стали 54 226 человек — 552 за последние сутки. В Москве от COVID-19 за сутки умерло 73 пациента. Общее число умерших от коронавируса в столице составило 10 913 человек.
В антирейтинге новых заболевших лидирует Москва — 6620. Далее следуют Санкт-Петербург (+3761), Подмосковье (+1609), Нижегородская область (+499) и Псковская область (+398).