Трамп ветировал закон о помощи в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп не подписал законопроект предоставляющий американцам пакет помощи в связи с коронавирусом, сообщает CNN.

Принятый Конгрессом США законопроект предусматривал правительству дополнительных 2,3 трлн долларов, из которых 892 млрд должны были пойти на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также продление запрета на выселение из арендованного жилья из-за неоплаты.

Трамп заявил, что его не устраивает размер помощи, предусмотренной законопроектом.

«Я просто хочу получить нашим замечательным людям 2000 долларов, а не жалкие 600 долларов, которые сейчас записаны в законе», – написал Трамп в твиттере.

Для изменения законопроекта или преодоления президентского вето конгрессменам придется прервать праздничные каникулы и вернуться в Вашингтон.

Ранее президент США наложил вето на законопроект о военном бюджете.