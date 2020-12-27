В Белоруссии продолжаются митинги против Лукашенко

Сторонники белорусской оппозиции провели очередные воскресные шествия в спальных районах Минска, сообщает белорусское издание TUT.BY. Горожане собираются в колонны и маршируют по месту жительства. Митинги в отдельных районах начались еще до рассвета, в надежде на то, что силовики не успеют прибыть к их началу.

Месяц назад белорусская оппозиция отказалась от попыток проводить шествия и митинги в центре Минска из-за жесткого противодействия силовиков – против митингующих применялись светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Оппозиционеры решили собираться в своих районах города и митинговать по месту жительства. Однако белорусские власти начали пресекать и эти попытки, задерживая всех, кто вышел из дома в воскресенье, в том числе и граждан, которые гуляют с детьми.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.