В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 76 человек

За минувшие сутки в Москве умерло 76 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию — говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 10 989 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 73 пациента, а у 6 620 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 786 204 человека.

Сегодня, 27 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 28 декабря, открывается запись на прививку от коронавируса для москвичей старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы продлил введенные карантинные ограничения до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы. По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

При этом Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.