В начале 2021 года «Спутник V» поступит в Белоруссию

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале будущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканала СТВ.

«Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации. Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно», – сказал российский посол.

21 декабря Минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V», после чего она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики.

24 декабря 300 тыс доз вакцины «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину, которая днем ранее одобрила применение российской вакцины от коронавируса.