В НИИ Роспотребнадзора прогнозируют угасание пандемии коронавируса в 2021 году

Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что в 2021 пандемию коронавируса ждет угасание.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением. К сожалению, у нас так и останутся туберкулез, ВИЧ-инфекция, малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними еще труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний. В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться. Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий», – сказал Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва».