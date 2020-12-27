В США стрелок убил трех человек в боулинг-клубе

В субботу вечером в боулинг-клубе город Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой три человека погибли и трое получили ранения, сообщает Fox News.

Начальник полиции Рокфорда Дэн О Ши сообщил, что задержан 37-летний мужчина, которого власти считают виновным в убийствах.

«Когда на место происшествия прибыли офицеры, стрелок все еще находился в здании. На данный момент нам известно, что ни один офицер не стрелял из своего оружия, но мы арестовали человека, которого мы считаем виновным», – сказал Дэн О Ши.

Полиция предполагает, что все жертвы стрелка были случайными.