В Центре Гамалеи назвали главную особенность «британского» коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главное отличие нового штамма коронавируса, который выявили недавно в Великобритании.

По его словам, новый штамм отличается большой заразности, поэтому методы защиты от заражения им будут аналогичны тем, что приняты для профилактики обычного коронавируса, сообщает сайт телеканала «360».

Специалист подчеркнул, что заражённый первоначальным штаммом пациент в среднем передает инфекцию трём людям, а носитель мутировавшего COVID-19 может передать его минимум десяти гражданам. А вот его патогенность остается такой же, как и прежде.

«Но самое главное, что у нового штамма антигенные свойства никаких изменений не претерпели, поэтому эффективность вакцинирования от COVID-19 сохраняется и в отношении «британского» штамма», – резюмировал Зуев, добавив, что для его профилактики необходимо соблюдать социальную дистанцию носить маски.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Помощь людям с ослабленным иммунитетом может сыграть основную роль в предотвращении мутации SARS-CoV-2. Вслед за созданием вакцин, в мире набирают силу работы по мониторингу изменчивости его генома. В декабре компания из Петербурга сообщила и о разработке первой отечественной тест-системы для секвенирования полного генома коронавируса.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Почему произошла вспышка мутаций коронавируса».