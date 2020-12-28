Акции дня: бумаги ФСК ЕЭС растут в ожидании совета директоров

Акции электросетевой компании «ФСК ЕЭС» росли лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник. Бумаги подорожали на +3,61% до 0,22360 рублей. Также росли котировки крупнейшего акционера ФСК – «Россетей», «обычка» на +5,09%, «префы» на +3,38%.

Совет директоров ФСК на заседании во вторник, 29 декабря рассмотрит, в том числе вопросы о продаже непрофильного актива и сделок с производными финансовыми инструментами.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,39% до 3258,95 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,16% до 1394,3 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:59 мск составила 51,29 долларов за баррель (-0,10%). Российская валюта укреплялась – 73,79 рублей за доллар.