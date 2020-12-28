Алиса Фрейндлих госпитализирована в реанимацию из-за коронавируса

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом в петербуржскую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА РФ.

По данным пресс-службы Большого драматического театра имени Товстоногова, в настоящее актриса получает интенсивную терапию и находится в реанимационной палате. При этом её состояние оценивается, как стабильное, передаёт РИА Новости.

Ранее сразу в нескольких СМИ появилась информация, что у Фрейндлих было о якобы диагностировано поражение 80% лёгких. Однако в городском комитете по культуре утверждают, что это неправда. Другие подробности о состоянии народной артистки СССР пока не сообщаются.

Наша справка

Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1981 год). С 1983 года — одна из ведущих актрис Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Фильмы с её участием давно вошли в золотой фонд отечественного кино. Всенародную славу и любовь она снискала благодаря таким картинам, как «Служебный роман», «Жестокий романс», «Д'Артаньян и три мушкетера» и десяткам другим.

