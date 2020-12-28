Диетологи предупредили о самых опасных новогодних блюдах

Российские врачи-диетологи предупредили, что некоторые блюда на новогоднем столе могут стать виновниками набора дополнительных килограммов.

К ним, прежде всего, относятся заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, сладкие газированные напитки, а также водка, коньяк и виски. При этом пальму первенства по калорийности держит майонез. Поэтому любой салат, в который добавляется майонез, по умолчанию становится очень калорийным, передаёт РИА Новости.

Диетологи рекомендуют вместо майонеза использовать несладкий йогурт или 10-% сметану.

Колбасная нарезка, а также картофель – также несут в себе солидный запас калорий. И даже если потреблять их без хлеба – лишних пару кило после новогодних застолий избежать не удастся.

Кроме того, к врагам здорового питания, по мнению специалистов, относятся кондитерские изделия, конфеты, некоторые сорта шоколада, все жареные блюда, сладкие газированные напитки и даже фруктовые соки.

Поэтому людям, следящим за фигурой, не советуют ставить на новогодний стол пакетированные и свежевыжатые соки, безалкогольные шипучие напитки, коктейли, сладкие ликеры, квас, домашние компоты и морсы. Среди алкогольных напитков лидеры по калорийности – водка, виски и коньяк.

С боем курантов, как советуют специалисты, можно пригубить бокал шампанского, а в дальнейшем пить простую минеральную воду и стараться есть больше овощей, которые быстро наполнят желудок и не дадут объесться. Также чувство голода притупляет заливное из рыбы.

Вместо кондитерского изобилиях и пирогов лучше поставить на стол фруктовую тарелку, традиционный оливье замените варёной грудкой и отварными овощами. На горячее приготовьте тушеное мясо, курицу или запеченная индейка. Лучше всего для этого пользоваться мультиваркой.