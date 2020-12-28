Эксперты перечислили самые популярные товары в России в 2020 году

Эксперты сайта объявлений Avito, изучив самые популярные покупки россиян по итогам 2020 года, сообщили, что наибольшим спросом пользовались маски, диваны и телевизоры.

«Из-за пандемии россиянам пришлось кардинально перестраивать свою жизнь, все обычные дела вмиг ограничились пространством дома: работа за кухонным столом, концерты и вечеринки онлайн, дистанционные занятия спортом, прогулки на балконе», - говорится в сообщении сервиса.

Эксперты портала уверены, что на первый план для россиян вышла задача по созданию домашнего комфорта, что сделало самыми популярными товарами этого года предметы для дома, удаленной работы и активного отдыха в домашних условиях.

Аналитики Avito выбрали из популярных запросов на сайте 10 самых актуальных товаров 2020 года. Ими стали маска, диван, телевизор, холодильник, игровая приставка PS4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки, уточняется в сообщении.

Продажи медицинских масок в текущем году выросли в семь раз по сравнению с 2019 годом. С января по март включительно россияне чаще всего искали на сервисе диваны, которые не уступали своего лидерства в рейтинге самых популярных товаров в течение всего года. Продажи диванов на Avito в этом году выросли на 23%, а их стоимость в среднем по России на 9%.

Не опускался ниже третьего места в топе востребованных товаров и телевизор, а в ноябре и декабре стал самым популярным, поделив первое место с диваном. Телевизоры в этом году покупали на 20% чаще, чем в прошлом году. После начала полной самоизоляции на первое место в запросах на Avito вышел холодильник, продержавшись на этой позиции до октября включительно. Стоимость этого товара выросла на 25% по сравнению с 2019 годом.

