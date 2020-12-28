Фонд развития промышленности снижает базовую ставку по кредитам с 5% до 3%

Министр промышленности и торговли России, председатель наблюдательного совета Фонда развития промышленности (ФРП) Денис Мантуров сообщил, что Фонд с 1 января 2021 года снизит базовую ставку по программам ФРП с 5% годовых до 3%.

При этом по ряду программ финансирования ставка может быть снижена до 1% годовых.

По программе «Проекты развития» ставка может составить 1% годовых, если заемщик предоставит в качестве обеспечения по новому проекту банковскую гарантию, или если в рамках проекта будет приобретено преимущественно российское оборудование.

По программе «Цифровизация промышленности» базовая ставка будет снижена до 1%, если заемщик использует российское программное обеспечение или привлекает отечественного системного интегратора.

Льготные займы выдаются в сумме от 500 млн до 2 млрд рублей и сроком до 7 лет.

С 2015 года ФРП профинансировал более 750 проектов на общую сумму займов свыше 171 млрд рублей. Общий бюджет проектов превысил 420 млрд рублей.

ФРП был создан в 2014 году с целью модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.