Гинцбург: комбинация «Спутник V» вакцины AstraZeneca обеспечит иммунитет на два года

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что комбинация «Спутник V» и вакцины шведско-британской компании AstraZeneca способна защитить человека от коронавируса на два года.

«Клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать… Россия в настоящее время будет использовать тот препарат «Спутник V» в классическом варианте, в котором он существует»,— сказал господин Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).