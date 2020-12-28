Глаза боятся, а руки делают

Тяжелейший удар, который нанесла мировой экономике пандемия коронавируса, Москва пережила стойко, и в некоторых аспектах даже смогла обогнать результаты прошлого года. Столице удалось сохранить темпы производства, так, например, за 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства вырос и составил 104,1%.

Но без оперативного и, главное, гибкого подхода к решению насущных задач, добиться такого результата столица бы не смогла.

Высокотехнологичный мир

При всех очевидных бедах, которые доставил людям пресловутый коронавирус, он, как выразился недавно экономист и действительный советник РФ Георгий Остапкович, не является стихийным бедствием, то есть не уничтожает в буквальном смысле заводы, станки, склады, произведенную продукцию и так далее. А это значит, что в принципе потенциал для роста экономики никуда не делся – его лишь нужно задействовать так, чтобы он приносил пользу людям.

Безусловно, Москву можно с уверенностью назвать самым пострадавшим от этой болезни городом в стране: за все время пандемии в столице заболели более 764 тыс. человек. Но если бы город полностью закрылся на весь период пандемии и ждал, пока коронавирус окончательно уйдет, от этого пострадал бы не только он, но и вся российская экономика. Поэтому ключевой задачей столицы с начала пандемии был поиск возможностей для реализации всего ее экономического потенциала: и если в некоторых отраслях в силу объективных причин добиться сопоставимых с прошлым годом результатов пока не удалось, то в других проявился довольно заметный рост.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«В период острых ограничений нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию в городе, в том числе, благодаря мерам поддержки, экономика города адаптировалась к работе в сложившихся условиях, и на текущий момент большинство отраслей демонстрируют восстановительный рост. По оперативным данным, общий оборот предприятий торговли и услуг стабилизировался, и, даже несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, по итогам ноября превышает показатели аналогичного месяца 2019 г. на 2,6%. Нам удалось сохранить темпы производства, в сравнении с прошлым годом индекс промышленного производства в городе также вырос - на 4,1% за 11 месяцев», - отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как и во всей России, больше всего в Москве пострадал сектор HoReCa. За ноябрь оборот предприятий общественного питания снизился на 19,6%, а суммарно в годовом выражении – на 40,1% к ноябрю. Гостиничный бизнес демонстрирует минус 57,1% к прошлому году, а у компаний из туристического сектора оборот снизился на 65,4%. Очевидно, что это произошло не из-за падения доходов населения города, а именно из-за негативного влияния пандемии, ведь за 10 месяцев 2020 года номинальная зарплата жителей города выросла на 6,1%, а, если вычесть из нее текущую инфляцию, реальный показатель по зарплате в столице вырос на 3,2% в сравнении с январем-октябрем 2019-го. Конечно, зарплаты росли не везде, но ключевыми «бенефициарами» стали IT, наука, инженерия, финансы и высокотехнологичная промышленность.

При этом поддержать покупательную способность жителей города позволили, в том числе и различные социальные выплаты, которые хоть и косвенно, но помогли бизнесу не потерять своего потребителя.

Сфера обслуживания пострадала по вполне очевидной причине: карантинные ограничения отразились в первую очередь именно на ней. Но, если посмотреть на ситуацию в целом, своевременные ограничительные меры позволили городу избежать серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации. Здесь стоит провести прямое сравнение с северной столицей, которая пришла к более серьезным ограничениям уже после того, как, по словам губернатора Санкт-Петербурга, город оказался на пороге полного локдауна.

Впрочем, столичные власти не просто вводили ограничения на работу предприятий из области HoReCa, а постоянно находились в контакте с представителями отрасли, вырабатывая совместно с ними актуальные меры поддержки.

«Московское правительство очень открыто к бизнесу. Диалог с нашей ассоциацией велся с самого начала коронакризиса. Созданный оперативный штаб по поддержке экономики работал в режиме 24/7, и проблемы бизнеса решались максимально оперативно и, зачастую, в ручном режиме. Тот факт, что в кризисной ситуации практически круглосуточно можно обратиться к руководству и сотрудникам штаба, мы испытали на себе. И это очень здорово, что правительство быстро создало такой эффективно работающий инструмент», – говорит президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Весной, в начале пандемии Правительство столицы совместно с бизнесом разработало и приняло 4 пакета мер поддержки общим объемом почти 90 млрд рублей. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, на середину декабря ими смогли воспользоваться почти 50 тысяч предприятий, на которых работают более 770 тыс. человек. Это, в первую очередь, налоговые отсрочки, арендные платежи, гранты на компенсацию имущественных и земельных платежей, а также меры для МСП в виде субсидий, льготных кредитов и грантов. В декабре Правительством Москвы был введен в действие пятый антикризисный пакет поддержки экономики Москвы, который продлил на 2021 год действие ранее введенных субсидий для малого бизнеса и программу субсидирования ставок по кредитам. Кроме того, на весь 2021 год для арендаторов из числа МСП сохранятся льготные ставки по аренде городского имущества.

Не покладая рук

В целом, если говорить не о доходах, а о занятости в Москве, она по-прежнему остается на более высоком уровне, чем в среднем по России. К началу декабря уровень зарегистрированной безработицы в столице составил 2,0% против 4,2% по стране.

Добиться такого результата удалось во многом благодаря массовому переходу сотрудников крупных компаний на удаленку: по данным мониторинга «Работа в России», в столице в таком режиме работают не менее 17% от общего числа людей. На деле этот показатель еще выше, ведь в мониторинге участвуют в основном крупные предприятия, весомые для городской экономики, среди которых – торговые предприятия и промышленники с непрерывным циклом, чьи возможности для перевода сотрудников на удаленку весьма ограничены.

Но даже в таких условиях торговые предприятия показывают устойчивый рост на протяжении полугода, отмечают в столичном Департаменте экономической политики и развития. В ноябре оборот торговых предприятий превысил прошлогодний показатель на 5,5%, причем в основном – в непродовольственном секторе, где прирост за аналогичный период составил 16,4%.

Конечно, тут не обошлось без тех, кто пострадал от снижения траффика. Посещаемость торговых центров в столице, несмотря на предновогодний рост, остается к середине декабря на треть ниже уровня того же периода прошлого года. При этом, Выручка от продажи непродовольственных товаров у столичных предприятий по результатам ноября подскочила на 45,2% к ноябрю 2019-го, а доля свободных складских помещений в третьем квартале этого года дошла до минимумальных значений 2,2%, что говорит о высокой активности в сегменте онлайн-торговли.

«Пандемия изменила потребительское поведение москвичей, сформировав привычку совершать покупки в интернете. Доказательством этого служит снижение посещаемости торговых центров, которая в сентябре достигла 83% уровня сентября прошлого года, а после введения новых ограничений вновь возникла небольшая отрицательная динамика. Высокий уровень цифровизации в городе позволил столичным компаниям быстро перевести свою деятельность в онлайн и обеспечить качественную коммуникацию со своими покупателями через онлайн-сервисы и доставку собственными силами или через логистических посредников», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Работа кипит

Обрабатывающая промышленность столицы тоже чувствует себя очень уверенно, и даже демонстрирует заметный рост. Объем производства таких столичных предприятий в январе-ноябре вырос на 5,2% в сравнении с прошлым годом, хотя в целом по России соответствующий индекс находится в отрицательной зоне – минус 0,1%.

Всего же почти половина отраслей из обрабатывающей промышленности продемонстрировала рост: к ним относятся производство машин и оборудования, химических веществ и продуктов, лекарственных средств, металлических изделий, еды, бумажной упаковки и осветительного оборудования.

Даже несмотря на то, что в большинстве случаев инвесторы предпочитают переждать проблемный период, столичный бизнес сохранил инвестиционную привлекательность и смог обеспечить более высокий объем притока дополнительных средств даже в сравнении с прошлым годом.

Произошло это в большей степени за счет внебюджетных средств: собственные деньги инвесторов, вложенные в компании и городскую инфраструктуру, составили почти 3/4 от общего объема инвестиций.

«За первые три квартала 2020-го вложения в основной капитал московских предприятий выросли на 11,5%, составив 1,9 трлн рублей. При этом мы также запустили в этом году несколько крупных проектов, от которых ждем значительный приток частных инвестиций. Например, весной 2021 года планируем подписать концессионное соглашение по строительству двух современных заводов по экологичной переработке сточных вод. Частные инвестиции в проект составят более 25 млрд рублей. Также мы объявили первый для города конкурс на создание гериатрического центра по концессии. Проект вообще не предполагает затрат из бюджета, однако в итоге центр останется в собственности столицы», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Стоит отметить, что одним из основных драйверов притока новых инвестиций стало строительство нового жилья. И хотя объем введенных площадей на конец ноября оказался несколько ниже прошлогоднего показателя (тогда были введены рекордные 5 млн квадратных метров), он все равно составил почти 3,9 млн квадратных метров. И это несмотря на остановку всех строительных работ в Москве во время всеобщего майского карантина.

При этом спрос на новые квартиры все равно оказался на очень высоком уровне. Здесь, конечно, помогла программа льготной ипотеки по ставке 6,5%. Примечательно, что значительное число таких жилищных кредитов было выдано именно в Москве. Всего жители столицы взяли в ипотеку 44,9 тыс. квартир в первичке на общую сумму 249,1 млрд рублей –это 27% от общей суммы выданных в России кредитов по этой программе.

Скорее всего, в следующем году спрос будет не ниже, так как программа продлена до 1 июля следующего года.

Поддержка останется

В целом ожидается, что синергетический эффект от всех принятых мер позволит столичной экономике восстановить показатели всех своих отраслей всего за год, что, опять же, превышает наиболее вероятный сценарий для всей российской экономики: несколько недель назад глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания в Госдуме отметила, что по прогнозу регулятора это случится только в середине 2022-го года.

«Экономика чувствует себя лучше, чем мы прогнозировали. Бизнес перестраивает свою работу под новые реалии, меняются формы взаимодействия с потребителем. Принятые весной и летом антикризисные меры позволили ряду отраслей достаточно быстро преодолеть последствия ограничений и восстановить обороты до докризисного уровня, - подчеркивает Владимир Ефимов. - По тем направлениям, которые еще не смогли восстановиться, мы будем продлевать часть действующих и предлагать новые меры поддержки, которые, надеемся, помогут им восстановиться и найти новые форматы работы, позволяющие продолжать деятельность в новых экономических условиях».

Чтобы добиться таких результатов столичные власти продолжают реализацию Адресной инвестиционной программы, без которой сложно быстро раскрутить процесс антикризисного восстановления, и оказывать существенную помощь бизнесу. Все это заложено в проекте бюджета города на 2021-й год.

«Отдельной благодарности заслуживает то, что в проекте бюджета предусмотрено сохранение уже действующих мер поддержки и прямая финансовая поддержка промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году в объеме 5 млрд рублей, – отмечает президент Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. – Субъекты предпринимательства, на которых распространялись ограничительные («вынужденные») меры уже в полной степени ощутили на себе поддержку города Москвы — были приняты четыре пакета мер общей стоимостью почти 90 миллиардов рублей, которые, безусловно, помогли бизнесу, а некоторых предпринимателей просто спасли от банкротства, дав возможность продержаться самые тяжёлые моменты карантина».