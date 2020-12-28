Китаю нужен еще один газопровод из России

Энергетическая независимость считается одним из главных условий проведения независимой внешней и экономической политики. Усиливающаяся зависимость Китая от импорта ископаемых видов топлива — сильная головная боль Пекина.

Причем, ее не удается снять никакими «лекарствами». Следовательно, необходимо уделять повышенное внимание росту внутренней добычи энергоносителей. Тем не менее, несмотря на ряд успехов в разведке и добыче, зависимость от импорта энергоносителей в следующие как минимум пару лет, по прогнозам китайских экономистов, будет расти, пишет OilPrice.

Правительство КНР приказало трем главным китайским энергетическим компаниям: PetroChina, CNOOC и Sinopec увеличить финансирование добычи энергоносителей на территории КНР. В следующие пять лет тройка китайских энергетических гигантов пообещала вложить в добычу энергоносителей 517 млрд юаней (77 млрд долларов) с ростом инвестиций на 18% в год.

Благодаря этим инвестициям уже удалось остановить падение добычи нефти в самом Китае. По данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в КНР в этом году увеличилась до 4,9 млн баррелей в день. Но несмотря на этот рост зависимость от импортной нефти в 2020 г. выросла до 70% и, по прогнозам, еще больше увеличится.

В Китае нередко можно услышать об открытии новых месторождений энергоносителей. Так, по данным медиа-группы Netease, только в ноябре геологи нашли новые месторождения приблизительно с 200 млн тонн (около 1,5 млрд баррелей) нефти и 300 млн тонн газа.

CNOOC начала использовать у берегов Хайнаня спроектированную и построенную в Китае глубоководную буровую платформу и самую большую в мире платформу для хранения нефти и газа. Кроме этого, геологи компании нашли крупное месторождение в бассейне Жемчужной реки.

Благодаря растущим инвестициям, энергетический сектор Китая достиг в этом году новых рекордных высот. Но спрос на нефть китайской промышленности растет еще более высокими темпами.

Зависимость от импорта разных видов ископаемых энергоносителей разная. По углю она невелика благодаря огромной его добыче в самом Китае. Не так сильна зависимость и по газу — поскольку его доля в энергетическом балансе КНР очень высока. А вот нефть продолжает оставаться самым проблемным энергоносителем.

С другой стороны, в ближайшие годы ожидается существенный рост доли газа в энергетическом балансе за счет изменений в экономической политике. Растущие уровни доходов и энергопотребления привели к очень тяжелой экологической обстановке на большей части территории Китая. К тому же, многие китайские домохозяйства продолжают отапливаться углем.

Поэтому соотношение между газом и углем будет постепенно меняться в пользу первого, более чистого источника энергии. Уже в этом году доля природного газа поднимается приблизительно до 10%, а к 2030 г. ожидается рост до 15% в энергобалансе.

Правительство понизило требования для входа на китайский рынок иностранных энергетических компаний. И тем не менее, несмотря на реформы и рост внутренний добычи, китайский рынок все больше зависит от импортных энергоносителей. Так, почти половина газа в КНР в 2019 года была добыта за границей и поступила в страну по газопроводам и в виде сжиженного газа (LNG).

Последние годы китайские компании вкладывали большие деньги в регазификацию LNG. Сейчас крупнейшим импортером LNG на планете является Япония. Однако ненасытный аппетит Поднебесной позволит ей оттеснить Страну восходящего солнца на второе место уже в следующем или, максимум, в 2022 году.

В Пекине, сообщает OilPrice, также прорабатывают сейчас возможность строительства второго газопровода для российского газа, наряду с недавно начавшим действовать газопроводом «Сила Сибири».

Из этого сообщения непонятно, идет ли речь о уже запланированном газопроводе «Сила Сибири-2» или о каком-то, принципиально новом проекте.

О том, что «Газпром» приступил к проектированию нового магистрального газопровода в направлении Китая — «Сила Сибири-2», председатель правления этой компании Алексей Миллер сообщил на селекторном совещании в начале сентября. Назначение этого газопровода многоплановое. Безусловные задачи: связь между трубопроводными системами востока и запада России и газификация Восточной Сибири. Но его экспортная роль также все время проговаривается.

«Кроме этого, может появиться возможность создания нового экспортного канала мощностью до 50 млрд куб. м газа в год для поставки российского газа через территорию Монголии в Китай», — сообщил на том же совещании глава «Газпрома» (цитата про РБК). С монгольской стороной уже подписаны документы о сотрудничестве.

При этом необходимо отметить, что изначально этот проект связан именно с китайским направлением. Так, а марте 2020 года сообщалось, что президент Владимир Путин обсуждал с Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай.

Вероятнее всего, проработкой, со своей стороны, именно этого проекта и заняты в Китае.

При прогнозном росте доли газа в энергопотреблении Китая до 15% к 2030 году есть вероятность, что уже построенный газопровод «Сила Сибири» просто не сможет обеспечить потребности соседнего государства, поскольку, при его пропускной способности в 38 миллиардов кубометров в год запасы Чаяндинского месторождения были прилично переоценены, прокомментировал сообщение о новом газопроводе Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Поэтому придется тянуть ветки из других залежей, говорит он.

Напомним, что «Сила Сибири» строится сейчас в юго-западном направлении, к газу Ковыткинского месторождения.

Итак, в то время, как планета сейчас изо всех сил борется с COVID-19, китайская экономика вернулась к росту и набирает обороты. В этом году именно китайский рынок был едва ли не единственным светлым пятном на энергетической карте мира.

По данным Reuters, экономика КНР в 2020 году вырастет на 2,1%, а в следующем — на 8,4%. Не удивительно, что с такими темпами роста энергетическая зависимость Китая будет в обозримом будущем оставаться серьезной проблемой для китайского руководства. В то же время, для России это создаст новые возможности.