Кремль: Путин примет решение о вакцинации после заключения Минздрава по всем вакцинам

Глава российского государства Владимир Путин примет решение о вакцинации от COVID-19 только после того, как Минздрав вынесет заключение по всем отечественным вакцинам, а не только по «Спутнику V». уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, после заключения российского медицинского ведомства о безопасности «Спутник V» для людей старше 60 лет последуют другие вакцины. И потом уже российский лидер решит, чем и когда он будет прививаться от коронавируса, передаёт агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, будет ли просто объявлено о том, что Путин вакцинировался, или у россиян будет возможность увидеть кадры самого процесса, Песков подчеркнул: «Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение».

Ранее сообщалось, что накануне Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Владимир Путин сделает прививку от коронавируса.

«Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение, и что он ждал завершения всех формальностей», — отметил Песков.

Напомним, 17 декабря во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах по личной вакцинации, Путин пояснил, что на данный момент не имеет права делать себе прививку.

Кроме того, глава государства сказал, что ему необходима пауза между прививками от гриппа и от COVID-19.

«Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые - что это должна быть разница как минимум в четыре недели, что касается коронавируса», – пояснил Путин.

26 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет.