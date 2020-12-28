Курс доллара: рублю вынесли вердикт

В конце рабочей недели рубль ушёл в минус к основным резервным мировым валютам из-за низкой активности глобальных инвесторов в рождественский выходной день на западных площадках.

Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 74,17 руб., прибавив за сутки 27,5 коп. Чуть сильнее подорожал к этому времени евро — единая валюта ЕС торговалась по 90,64 руб. (+54 коп.).

Как пояснил Артём Тузов из «Универ Капитал», вечером в пятницу рубль прекратил рост и двинулся вниз в обеих парах из-за сокращения спроса компаний-экспортеров на ликвидность в рублях в связи с завершением налогового периода. Также он считает, что слабая динамика российского рынка в целом и валютного в частности, была связана с закрытием на период католического Рождества всех американских и европейских площадок.

Кроме того, Тузов напомнил, что нефтяные котировки, которые в четверг были поддержаны новостями о том, что Брюссель и Лондон согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit, в пятницу остались без движения.

«В целом же курсовая динамика была вполне ожидаема. Сегодня же рубль в паре с долларом, вероятнее всего, будет торговаться в пределах 74,00-75,00, а в паре с евро — в диапазоне 90,00-91,00», — сказал эксперт.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» убеждён, что старт этой недели на валютных рынках во многом будет зависеть от статистики новых заболевших COVID-19, число которых стремительно растёт.

Пока глобальные площадки почти не обращают внимание на этот негатив, заметил он. Но, как считает эксперт, при появлении даже малейших сомнений в эффективности вакцин от коронавируса, глобальные игроки могут начать избавляться от риска и уходить в более защитные активы.

«Если же смотреть на ближайшую перспективу, то при отсутствии серьёзного внешнеполитического риска рубль имеет все шансы значительно укрепиться благодаря дорогой нефти и пику налоговых платежей. Мы прогнозируем, что в понедельник-вторник пара доллар-рубль вновь перейдёт в рост и постарается пробить уровень поддержки в 73,30, а пара евро-рубль — 89,70», — отметил Бабин.

Свой вердикт вынес рублю и Владимир Зотов из УБРиР, по мнению которого, наступившая неделя в связи с предстоящим Новым годом и длительными выходными, на валютных площадках пройдёт спокойно, без каких-либо заметных колебаний. При этом одним из основных драйверов позитивной курсовой динамики, как напомнил эксперт, продолжают оставаться мировые цены на «чёрное золото».

«Также факторами положительного влияния на рубль являются налоговые выплаты в конце года и продажа валюты ЦБ. Если говорить о поведении рынков в начале 2021 года, то это во многом будет зависеть от ситуации с COVID-19 в мире, информационного фона вокруг вакцинации, а также всё от той же нефти. Пока же мы ожидаем, что в ближайшие торговые сессии пара доллар-рубль не выйдет из диапазона 73,00-74,00, а пара евро-рубль окажется в коридоре 89,00-90,00», — считает Зотов.

Дмитрий Беденков из ИК «РУСС-ИНВЕСТ» напомнил, это завершившуюся рабочую неделю американская валюта демонстрировала высокую волатильность. При этом, если в первые дни недели доллар к рублю вырос сразу на 2,5 руб. (+3,5%), то все последние дни он стремительно дешевел. Это, по его мнению, обусловлено высокой волатильностью нефтяных котировок.

«На последней, укороченной неделе уходящего года из-за ожидаемой низкой торговой активности накануне предстоящих новогодних праздников возможно разнонаправленное движение курса при отсутствии направленного тренда. В этой связи мы ждём рубль в пределах 73,00-74,00 за долл. при усилении тенденции к его дальнейшему укреплению уже в начале 2021 года», — предположил эксперт.

В «Локо-инвест», напомнив, что за последние 7 из 10 лет рубль завершал декабрь ростом, также обозначили уровни, на которых нацвалюта может встретить Новый год. Как считает директор по инвестициям этой компании Дмитрий Полевой, у рубля в ближайшие торговые сессии есть все шансы сохранить свои нынешние позиции или даже улучшить их, ещё больше укрепившись в обеих парах.

«Удивительно, но ещё в среду, пара доллар-рубль тестировала сопротивление в 79,00, а уже вчера опускалась до 73,60. Учитывая, что нерезидентов на рынке почти не останется, основную скрипку в ближайшие дни будут играть локальные корпорации. Поэтому нашу валюту мы видим в пределах 73,00-74,00 по отношению к доллару США», — резюмировал Полевой, напомнив, что за этот месяц рубль подорожал к валюте США на 3,63%, обесценившись к «американцу» с начала года на 16%.