Мошенники разработали «новогоднюю» схему обмана клиентов банков

В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Издание сообщает, что злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитных организаций, предлагая открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. В процессе перехода по ссылке, граждане сообщают преступникам логин и пароль от своего личного кабинета в банке.



На новую преступную схему уже пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков, рассказали собеседники издания. Он уточнил, что в процессе разговора мошенники сообщают своей потенциальной жертве о появлении нового валютного вклада с повышенной ставкой, информации о котором пока нет на сайте. Далее преступники сообщают, что открыть вклад можно, пройдя по ссылке, которую пришлет «сотрудник» банка.

«Коммерсантъ» пишет, что пока нет информации о том, пытался ли кто-то воспользоваться данным предложением. Автору материала удалось пообщаться с одним из клиентов банка, получившим подобный звонок, который рассказал журналисту, что сразу после разговора перезвонил в кредитную организацию.



«Уникальность новой схемы» состоит в том, что жертве присылают ссылку на сайт со страницы, похожей на вход в личный кабинет в банке, при этом преступники не запугивают клиента, а пытаются сыграть на его жадности, рассказал управляющий компании RTM Group Евгений Царев.

Он объяснил появление новой схемы обмана в канун новогодних праздников тем, что именно в конце года банки традиционно предлагают клиентам вклады с повышенной доходностью.

