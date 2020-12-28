Названы самые невостребованные через 10 лет профессии

Глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров назвал самые невостребованные через 10 лет профессии.

По его мнению, уже в самое ближайшее время значительно снизится востребованность бухгалтеров, водителей такси, а также дальнобойщиков, передаёт RT.

Как пояснил специалист, такая профессия как бухгалтер через 10 лет потеряет свою актуальность, из-за активного внедрения фискальными органами цифровых технологий. При этом пандемия коронавируса уже сейчас процесс переход на электронный документооборот ускорила.

«Даже количество главных бухгалтеров, без которых сейчас представить функционирование компаний не возможно, снизится минимум в пять раз», – подчеркнул Захаров.

Невостребованными станут также менеджеры по кадрам, так как вся документация переходит на электронный формат. Уйдёт в прошлая и такая профессия, как водитель. В частности, в самом ближайшем будущем станут нормой беспилотные такси. По крайней мере, в мегаполисах этого следует ждать уже совсем скоро. Перейдут на беспилотную эксплуатацию и грузовые автомобили. Кроме того, на фоне бурного развития современных технологий архаизмом станет профессия преподавателя иностранных языков.

«В наши дни изучение любого иностранного языка - хобби, а для других целей многие давно используют электронный переводчик», – резюмировал президент сервиса по поиску работы SuperJob.

Ранее сообщалось, что специалисты HeadHunter назвали самые востребованные профессии 2020 года. Согласно их исследованию, это менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты.

Профессия врача оказалась на четвёртой строчке рейтинга, позицию ниже заняли бухгалтеры, следом идут менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

