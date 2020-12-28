НОВОЕ ВИДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ БУДУЩЕГО от Lexus и TED

Презентация проектов прошла на эксклюзивном виртуальном мероприятии, где старшие научные сотрудники TED — нейробиолог Грег Гейдж и художница Сара Сэндман — представили свои идеи в виде двух короткометражных фильмов.

Прогнозирование человеческих потребностей

«Автоматизация транспортных средств ведёт к созданию идеальной среды для применения нейротехнологий», — так считает Грег Гейдж, старший научный сотрудник TED, специалист в области нейробиологии и инженер.

Спроектированный им интерфейс считывает ощущения водителя и передаёт их в Lexus. Собирая различные биометрические показатели, от ЭКГ до микрожестов лица, система сможет создать эмоциональный профиль человека и подстраивать под него атмосферу в автомобиле. Хотите расслабиться? Включится плей-лист с лёгкой музыкой. Захотели спать? Lexus тут же изменит освещение и положение сиденья.

Таким образом, автомобиль перейдёт на следующую ступень технологического развития, где, помимо реакции на изменения в собственных узлах и агрегатах, он сможет контролировать состояние самого важного внутри себя — водителя и пассажиров. Эта идея гармонично продолжает инновации в области климат-контроля от Lexus. Сегодня система климат-консьержа уже определяет наличие водителя и пассажиров, их температуру тела и благодаря этому создаёт комфортную атмосферу в салоне.

Чем заняться, когда не надо смотреть на дорогу?

В будущем, которое представляет себе дизайнер Сара Сэндман, люди ещё больше погружены в мир персональных гаджетов и устройств. Старшая научная сотрудница TED планирует предоставить возможность общаться прямо на проезжей части.

Её проект автомобиля даёт водителю и пассажирам полную связь с внешним миром. Эффект достигается с помощью цельного панорамного окна во всю величину автомобиля, вращающихся кресел и акустической системы для взаимодействия с велосипедистами и пешеходами. Более того, художница придумала специальную коммуникацию, с помощью которой люди будут оставлять на улице собственные рисунки или сообщения, написанные мелом.

предоставлено пресс-службой

Сара не забыла и об общении пассажиров в салоне Lexus. В её планах создать внутри автомобиля атмосферу уютного кафе с цифровым камином, подушками и панорамным потолком. Ко всему прочему, дизайнер не видит острой необходимости делать такой транспорт личным. Предложенная ею модель совместного владения автомобилем делает будущее этого проекта ещё более значимым.

Сотрудничество Lexus и TED Fellows

Шохам Арад, директор программы разработок в сфере автоматизации TED Fellows, поделился своим взглядом на партнёрство с Lexus: «Программа TED Fellows поддерживает сообщество из 492 стипендиатов из 99 стран по всем дисциплинам — от дизайна и активизма до астрофизики и нейробиологии, — работающих над тем, чтобы оказать положительное влияние на свои сообщества. Партнёрство TED с Lexus подчёркивает суть того, что олицетворяет программа TED Fellows — любопытство, новые идеи и построение мира, в котором мы все хотим жить вместе. Мы рады видеть, как творческая работа стипендиатов TED воплощается в жизнь через виртуальную беседу TED и Lexus, увлекательную сессию открытий и популярных фильмов. Каким будет будущее дизайна, ориентированного на человека? Смотрите, чтобы узнать».

Фокус на том, что движет людьми, особенно когда они за рулём, всегда был центральным в дизайне Lexus. Партнёрство с TED позволило бренду объединиться с ведущими экспертами в своих областях для исследования новых, ориентированных на человека идей для автоматизированного будущего.

Эволюция линейки самозарядных гибридов, от революционного Lexus RX 400h и новейшего Lexus UX 250h до футуристического концептуального электромобиля LF-30 Electrified, — наглядная демонстрация эффективности разработок Lexus, всегда идущих в ногу со временем и отвечающих потребностям клиентов бренда.