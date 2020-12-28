Прогноз погоды: Россию ждёт странный Новый год

Прогнозы погоды, которые зачастую противоречат сами себе, уже давно никого не удивляют.

В 2020 году сюрпризов было немало, климатическая ситуация менялась почти ежедневно, демонстрируя своё непостоянство и беспокойный нрав. Хочется, чтобы хотя бы Новый год подарил нам привычную белоснежную зиму. Но синоптики вновь обещают странную погоду.

К примеру, в центре России и в северо-западных регионах страны будет аномально тепло, пасмурно и дождливо. На юге ситуация и вовсе фантастическая – здесь ближе к бою курантов погода возьмёт курс в сторону весны. Ведь полноценные плюс 14-15 – это совсем не про зиму.

Но удивляться особо нечему: глобальное изменение климата – реалии нашего времени, которые просто надо принять, как реалии времени и радоваться тому, что мы есть. Ведь у природы нет плохой погоды.

Погода в новогоднюю ночь на Дальнем Востоке

Если кому-то и повезёт в этом году с настоящей морозной новогодней ночью, так это жителям Дальнего Востока, которые окунутся в атмосферу русской зимы.

В частности, в Амурской области и Хабаровском крае январь порадует не только солнечной, но и морозной погодой: 31 декабря в дневное время суток, по прогнозу синоптиков, будет минус 23, а после полуночи – 25 градусов ниже нуля. Конечно, климатическая обстановка будет прохладной, но все-таки Новый год со снегом и морозами – это то, о чём сейчас мечтают многие.

Холодно, но также вполне комфортно будет в Приморье: здесь спокойная погода ожидается как в новогоднюю ночь, так и утром 1 января. Сильных осадков не предвидится, но без локальных снегопадов не обойдётся. Так что местные жители могут провести время на улице и насладиться белоснежным уютом зимних улиц.

Прогноз погоды на Новый год в Сибири и на Урале

Сибирь уже атаковали колючие морозы, но ближе к Новому году погода снова сдаст немного назад и градусники возьмут курс на потепление. Днём 31 декабря в среднем по Сибири будет минус 17, с боем курантов – минус 19. Самая тёплая погода прогнозируется в Барнауле: там будет около минус 13.

В целом же январь встретит Сибирь прозрачной погодой, без осадков и метелей. Холоднее всего будет в Омской области (минус 25-30).

Аналогичная погода ожидает Урал. Здесь с боем курантов будет минус 25, к утру 1 января потеплеет до минус 22. Чуть комфортнее в первый день года ожидается в Челябинской области – сюда придёт переменчивая погода с небольшими колебаниями температурного фона в районе минус 18-22.

Прогноз погоды на Новый год в Крыму и Краснодарском крае

Странный Новый год с точки зрения погоды ожидает также юг нашей страны. Так, в Краснодарском крае уже сейчас устойчивый плюс. С боем курантов возможно похолодает до нуля градусов, но прохладнее точно не будет. Днём 1 января прогнозируется яркое солнце и плюс 8-10. Для тех, кто не любит зиму и холода – это настоящий подарок, не меньше.

Совсем уж необычная погода ожидается в Крыму. Почти по всему полуострову прогнозируется температурный фон характерный скорее для позднего лета, но никак не для середины зимы. По прогнозу синоптиков, на морских курортах Крыма столбики термометров подскочат до плюс 16-17. При этом ни осадков, ни сильного ветра точно не будет.

Погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга уже отчаялись увидеть зиму, перебиваясь редкими похолоданиями и затянувшимися до конца года дождями. И согласно прогнозу синоптиков, ощутимых изменений здесь пока не предвидится: ближе к 30 декабря в Северную столицу придёт мокрый снег и тёплый ветер, а это окончательно превратит погоду в подобие поздней осени или ранней весны.

Под бой курантов градусники достигнут плюс 2. Так что новогоднюю ночь погода так и не порадует петербуржцев чем-то мало-мальски зимним. К утру в городе образуется ещё больше слякоти, местами возможна гололедица и на этом новогодний прогноз для города на Неве можно считать завершённым.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

Настроение москвичей томится в ожидании белоснежного Нового года: кажется, что сказка совсем рядом. Но ближе к Новому году на улицах заметно потеплеет, а это не совсем то, чего ждут жители и гости столицы.

Но в такой странной погоде есть свои позитивные моменты - главный праздник в году можно будет смело встречать на улицах Москвы. Пусть и не сказочно, но все же тепло – по прогнозу синоптиков ожидает около нуля градусов, в течение дня будет до плюс 2. Так что климатическая обстановка в Москве будет не сильно отличается от петербуржской, но синхронность прогнозов для двух столиц синоптики отмечали ещё осенью.

Новогодняя сказка? Что ж, пока не похоже. Но не стоит огорчаться: точно так же, как аппетит приходит во время еды, новогоднее настроение не заставит себя ждать в канун новогодней ночи. К тому любой прогноз в наших реалиях является приблизительным: погода меняется изо дня в день, а это долговременная тенденция на многие годы вперед.