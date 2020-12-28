Родители заявили, что более 50% школьников отстали от программы

Более половины родителей заявили о значительном отставании учащихся российских школ по образовательной программе, пишет РБК, ссылаясь на исследование группы сервисов «Актион Образование». 53% опрошенных заявили о «беспрецедентном» отставании, еще 29 % назвали его «минимальным». При этом более половины родителей (54%), которые приняли участие в опросе считают, что отставание вызвано переходом весной этого года на дистанционное обучение, каждый пятый родитель указал на неподготовленность педагогов к удаленному формату обучения. Только 11% считают, что частичное отставание от программы вызвано летним перерывом.

В школах не согласны с родительским сообществом, 47% опрошенных руководителей школ уверены, что в этом году отставание школьников было минимальным, а каждый пятый вообще не заметил такой проблемы.

Исследование проводилось в первые две недели декабря текущего года, в опросе приняли участие 1,4 тысячи родителей и около 1,6 тысячи директоров школ и их заместителей из 65 регионов России.

