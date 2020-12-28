Российские военные приостановили сопровождение транспорта в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии в связи с «эскалацией обстановки», сообщает «РИА Новости». Сопровождение транспорта возобновится «по мере урегулирования ситуации».

Начиная с мая 2020 года на этом участке трассы М4 военная полиция сопроводила более 35 тысяч гражданских автомобилей и более 67 тысяч человек.

Ранее Сытник сообщил, что в район Айн-Иса перебросили дополнительные подразделения российской военной полиции для стабилизации обстановки. В Центре по примирению призвали стороны, ведущие взаимные обстрелы и прекратить эскалацию.