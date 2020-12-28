Росстат: смертность в ноябре увеличилась на 55%

Федеральная служба государственной статистики заявила, что в ноябре 2020 года умерло 219 872 человека, что на 55,6% больше, чем в ноябре 2029 года – тогда скончалось 141 331 человек. При этом коронавирус был диагностирован у 35,6 тыс умерших, а для 20 тыс человек коронавирус стал причиной смерти.

В период с января по ноябрь 2020 года умерло 1 881 тыс человек, что на 229 700 или на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что большая часть роста смертности связана с коронавирусом и сопутствующим ему осложнениям.

«Сейчас мы видим, что, несмотря на то, что более 81% прироста смертей приходится на COVID и ассоциированные с ним заболевания, все-таки смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной, эндокринной системы тоже подрастет по итогам 2020 года, потому что граждане, страдающие этими заболеваниями, наиболее подвержены COVID», – сказала Голикова.