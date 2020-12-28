«Северный поток — 2»: поток в никуда?

Перестройка структуры энергопотребления

По оценке ведущих немецких ученых, в 2020 году энергопотребление на немецком рынке упало на 8,7% по сравнению с 2019 годом и на 21% по сравнению с 2006-м, когда в стране был достигнут пик потребления энергоносителей. Такие данные озвучила Рабочая группа по энергетическим отчетам (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, AGEB) со ссылкой на данные пяти экономических научно-исследовательских институтов и четырех предпринимательских объединений из энергетической отрасли.

Как сообщает Deutsche Welle, группа констатировала, что спрос на энергию в ФРГ неуклонно снижается вот уже полтора десятилетия, а пандемия коронавируса только усилила этот тренд. Данная аналитика, констатировало издание, позволяет сделать целый ряд выводов о перспективах дальнейшей работы российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на немецком рынке, ведь Россия является для Германии крупнейшим поставщиком одновременно и нефти, и газа, и угля.

В условиях пандемии в Германии упало потребление энергии из всех источников, кроме возобновляемых: использование ВИЭ выросло на 3%. Особенно сильно, на 18,3% и 18,2% соответственно, упало потребление каменного и бурого угля. Это связано не столько с кризисными явлениями, сколько с курсом на постепенный отказ от угля в рамках борьбы с глобальным потеплением.

В то же время потребление природного газа в Германии хотя и снизилось, но всего на 3,4%. Наряду с ВИЭ природный газ является единственным источником энергии, доля которого в топливно-энергетическом балансе ФРГ в 2020 году выросла. Она увеличилась с 25,1% до 26,6%. Правда, это произошло из-за снижения данного показателя у других ископаемых энергоносителей — угля, мирного атома и нефти. Так, у нефти доля упала с 35,2% до 33,9%. Потребление нефти снизилось в Германии в 2020 году на 12,1%, но произошло это практически только из-за сокращения наполовину спроса на авиационный керосин, указывает AGEB.

Общий долгосрочный тренд в мире заключается в снижении энергоёмкости производства и потребления и изменении структуры источников энергии в пользу декарбонизации, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Пандемия лишь ускорила проявление данных тенденций. Не случайно в 2020 году Евросоюз провозгласил цель добиться «нулевых выбросов» в электроэнергетике к 2050 году.

Одновременно ужесточаются требования к автомобильным двигателям. В 2021 году в ЕС они станут на 20% более жесткими по выбросам, чем сейчас. А с 2030 года нормы предусматривают двойное снижение выбросов СО2 относительно норм 2020 года. В таких условиях всё большее и быстрое распространение станут получать электромобили. Уже сейчас генерация электроэнергии из ВИЭ вытесняет газовую. В Германии с её четвертой в мире по объемам промышленностью ВИЭ обеспечивают 56% всего производства электричества. Таким образом, констатирует эксперт, идёт мощный сдвиг в сторону экологичности в ущерб углю, нефти, газу.

Но такое «озеленение» энергетики наносит удар по «озеленению» доходов от российского экспорта. Потребность в углеводородах из России будет и далее снижаться. Для «Газпрома» и нефтяных компаний ответ на данные вызовы может быть в постепенном переходе к более высокому удельному весу другой продукции, полагает Марк Гойхман. Экспорт не столько сырья, сколько продукции его глубокой переработки. Поставки изделий из пластика, полимеров, продукции оргсинтеза. Кроме того, экспорт водорода как емкого и универсального топлива в противовес природному газу. Для этого вполне применимы и имеющиеся развитые сети трубопроводного транспорта, и многострадальный «Северный поток — 2».

Газ как реальное «альтернативное» топливо

И все же, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, данные выводы пока не говорят о нарастании глобальной угрозы сокращения спроса на поставляемые из России энергоносители. Сокращение потребления угля и производных из него в Германии, равно как и во всей Европе — следствие курса на снижение использования вредных для экологии энергоносителей. Для России уголь не является столь серьезным источником дохода бюджета в сравнении с нефтью или газом, тем более, что уголь можно поставлять в развивающиеся страны Юго-Восточной Азии или ближнего Востока, в отличие от газа или нефти трубопровод для этого не требуется.

Сокращение потребления нефти также не является столь губительным для будущего спроса, считает эксперт. Падение объема авиаперевозок и других транспортных потоков внутри ЕС — это прямое следствие сокращения спроса на нефть, вызванного пандемией, но она не вечна. По части поставок газа так же высоких рисков для ближайшего будущего мы не наблюдаем, тем более что, по факту, доля природного газа в топливно-энергетическом балансе объединенной Германии даже выросла до 26,6 с 25,1%.

Спрос на газ будет постепенно увеличиваться за счет стремления Германии вывести из эксплуатации все атомные электростанции к 2022 году, а также все угольные — к 2038 году, отмечает он. Учитывая, что ВИЭ не могут закрывать все потребности в энергии и зачастую работают не всегда эффективно, газ становится, можно сказать, наиболее «альтернативным» видом энергии.

Напомним, говорит Алексей Антонов, что за 2019 год Германия импортировала из РФ порядка 55,5 млрд куб газа, при этом из Норвегии и Нидерландов импорт составил суммарно лишь 23,4 млрд. И учитывая, что в этих двух странах ЕС добыча газа стремительно снижается, очевидно, что Россия, тем более с почти готовым «Северным потоком — 2», выигрывает по части приоритета на внутреннем рынке.

В связи с вероятным ростом авиаперевозок и других транспортных составляющих он прогнозирует, что во второй половине 2021 года может произойти скачок спроса на энергоносители в Европе.